Puntuali come le rondini a primavera non c'è sessione di mercato senza che le voci su un possibile passaggio di Amin Younes al Genoa tornino d'attualità.



L'esterno attacco del Napoli piace al Grifone fin dai tempi della sua militanza nell'Ajax e la società rossoblú non l'ha mai perso di vista neppure nel corso della sua permanenza all'ombra del Vesuvio. Tanto che, complice lo scarso utilizzo avuto fin qui dal giocatore in maglia azzurra, non c'è finestra di mercato senza che si ipotizzi un suo arrivo a Pegli.



Consuetudine ribadita anche in questi giorni. Secondo diverse testate giornalistiche, infatti, il tedesco di origine libanese sarebbe uno degli obiettivi della società ligure per rimpolpare la propria batteria di attaccanti. Fino ad oggi tutti i precedenti tentativi del Genoa nei suoi confronti sono sempre andati a vuoto, con il giocatore che ha preferito restare a Napoli nel tentativo di imporsi all'attenzione di mister Ancelotti. Una speranza mal riposta, dal momento che il tecnico lo ha sempre utilizzato con il contagocce. Con l'avvento di Rino Gattuso sulla panchina dei partenopei le cose per Younes non sembrano però essere cambiate di molto. Anche Ringhio tuttavia sembra preferirgli altri compagni, circostanza che questa volta potrebbe far cambiare idea al ragazzo, spingendolo ad accettare la lunga corte del grifone.