L'ultimo giorno di mercato il Napoli ha girato in prestito gli ultimi giocatori che devono andare a fare esperienza altrove. Uno di questi sarebbe dovuto essere Filippo Costa, ex terzino di Spal e Bari (tra le tante), che alla fine è rimasto in azzurro. Simone Pepe, membro del suo entourage, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24. Ecco quanto dichiarato:



"C'era la possibilità di partire, ma alla fine il club ha optato per la permanenza. Di offerte ce n'erano, Ascoli, Spal e all'inizio si era interessata la Reggina. A gennaio vedremo il da farsi".