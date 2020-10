L'ingresso di Victor Osimhen contro la Real Sociedad avrebbe dovuto garantire maggior profondità al Napoli per mettere al sicuro il risultato. Però il nigeriano non è subentrato nel migliore dei modi, mostrandosi fin da subito un po' agitato.



A 10' dalla fine ha beccato il primo cartellino giallo, per poi farsi espellere in pieno recupero, lasciando la squadra in inferiorità in minuti delicati. A Gattuso questo gesto non è andato giù e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gliel'ha fatto pesare nello spogliatoio. Ma è già tempo di voltare pagina: Osimhen non ci sarà giovedì contro il Rijeka, però domani contro il Sassuolo partirà dal primo minuto.