Kayode, avvocato di Osita, membro dell'entourage che inizialmente ha gestito la trattativa che ha portato il giocatore dal Lille ai piedi del Vesuvio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24.it:"Il mio assistito chiede che gli venga riconosciuta la cifra pattuita con l'agente William D'Avila per il trasferimento di Osimhen al Napoli, c'era un accordo. InoltreTale somma non è stata più restituita a Osita. Da qui è partita l'azione legale verso D'Avila e Osimhen. In questo momento il mio cliente vuole vedersi riconosciuto un patto che aveva con Osimhen per la restituzione del denaro. Al momento della transazione dal Lille al Napoli c'era un accordo che prevedeva una somma in favore di Osita Okolo. Tale pattuizione non è stata rispettata. Non vorremmo arrivare ad uno scontro frontale con Victor, ci interessa resti concentrato sulle sue cose e sul Napoli. E' normale che, se non dovesse arrivare al pagamento di questo accordo preesistente tra le parti,. Una risoluzione bonaria? Me lo auguro, magari un incontro tra Victor e Osita ma al momento non ci sono le basi per tutto ciò. Ci auguriamo che la vicenda si possa chiudere velocemente e senza strascichi. MoltoIl ruolo di Osita era quello di collaboratore e assistente legale di Osimhen che gli chiese di aiutarlo.