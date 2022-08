Fabian Ruiz si appresta a lasciare il Napoli. Il club del presidente De Laurentiis si è accordato per cedere al Paris Saint-Germain il centrocampista spagnolo, atteso domani in Francia per le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale fino a giugno 2027 da 5 milioni di euro netti a stagione. Al Napoli andranno 24 milioni di euro.



Arrivato quattro anni fa dal Betis per 30 milioni di euro, Fabian Ruiz ha raccolto 166 presenze in maglia azzurra con 22 gol e 15 assist vincendo una Coppa Italia nel 2020.

Si tratta di un'operazione di mercato a sé stante, separata dalla trattativa per il portiere costaricano Keylor Navas.