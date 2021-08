Fabian Ruiz è il giocatore che sta decidendo la gara tra Genoa e Napoli con un tiro preciso da fuori area, lo spagnolo ha parlato così a Dazn nell'intervallo: "Da quando è arrivato il mister ha formato un bel gruppo. E' arrivato con voglia dal primo allenamento e si vede in campo. Il gol? Non arrivo molto in area, quindi devo provarci da fuori. Per fortuna oggi ha funzionato, ora dobbiamo vincere la partita che è la cosa più importante".