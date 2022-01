Se in questa sessione di mercato il Napoli non ha fatto grossi movimenti, nella prossima potrebbero esserci diverse uscite. Contratti che scadranno e altri che andranno in scadenza nel 2023, così bisognerà iniziare a studiare il futuro.



Da capire cosa ne sarà di Fabián Ruiz, legato al Napoli fino a giugno 2023. Lo spagnolo ha ammiratori in giro per l'Europa: Real Madrid, Barcellona, PSG e il ricco Newcastle. Servirebbe, quindi un sostituto. Piace Frattesi (classe '99), per il quale si arriverebbe a un'asta con l'Inter. Interessa anche Ilic (classe 2001) del Verona. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.