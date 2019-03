Assente ieri per via di un attacco febbrile, Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha saltato il primo allenamento con la Spagna. Convocato da Luis Enrique, l'ex Betis è stato sottoposto ad alcuni test medici all'ospedale Sanits La Moraleja. Lo ha reso noto la federazione spagnola con un tweet.



ASENSIO A PARTE - Assente nella sfida contro l'Udinese, Fabian Ruiz è partito comunque per la Spagna per valutare insieme allo staff della Roja le proprie condizioni. Oltre al numero 8 del Napoli, out anche Marco Asensio del Real Madrid, che ha svolto un lavoro personalizzato in palestra e fisioterapia.



UFFICIALE - ​Fabian Ruiz è costretto a lasciare il ritiro della nazionale spagnola. Dopo gli esami di oggi pomeriggio, il giocatore lascerà il ritiro. Come comunica la federazione iberica, al posto del centrocampista del Napoli è stato chiamato Saul dell'Atletico Madrid.