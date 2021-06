La conferma arriva oggi dai bookmaker: è Fabian Ruiz è il big del Napoli in prima fila per la cessione. Il club ha bisogno di fare cassa e l'addio del centrocampista spagnolo - su cui c'è l'interesse di Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona - è offerto a 1,99 sul tabellone, che al momento tiene fuori dal mercato Koulibaly, assente dalla lista dei possibili partenze. Ancora più vicino al cambio di squadra c'è Andrea Petagna, cercato dal Torino, e il cui trasferimento vale 1,78. I betting analyst fanno invece muro su Hirving Lozano, pure corteggiatissimo da Siviglia e Real Madrid: in questo caso, però, la partenza del messicano è a un sostanzioso 3,55.