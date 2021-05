Fabian Ruiz è un obiettivo per il centrocampo del Real Madrid e potrebbe costare circa 65 milioni di euro. Secondo Don Balon, il centrocampista del Napoli vorrebbe vestire la numero 8 blanca, che ora è di Kroos, in futuro. Il tedesco non resterà infatti a lungo a Madrid e Fabian è considerato un suo degno erede.