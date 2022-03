In casa Napoli si inizia a pensare al futuro, a quello che sarà il nuovo organico a disposizione di Luciano Spalletti. Diversi giocatori andranno via a fine stagione, alcuni sono in dubbio e altri verranno inseriti in rosa.



Tra i profili seguiti c'è Asslani, centrocampista classe 2002 che si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Empoli. Le big italiane lo tengono d'occhio e tra queste c'è, appunto, il Napoli. Stando a quanto riporta CalcioNapoli24, il club azzurro è sulle sue tracce ma non lo ritiene ancora pronto per portarlo ai piedi del Vesuvio già nell'immediato.