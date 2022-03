Quella di ieri è stata una serata importantissima per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli ha messo a segno la rete del 2-0 nello spareggio contro la Svezia e la sua Polonia parteciperà così ai prossimi Mondiali in Qatar.



C'è però un po' di apprensione in casa Napoli perché Zielinski al minuto 87 è stato soccorso dallo staff medico e nell'uscire dal terreno di gioco si toccava il flessore della gamba sinistra. Il giocatore è stato poi sostituito. Tuttavia, al termine del match negli spogliatoi ha festeggiato con i compagni saltando senza evidenti problemi. Un guaio importante sembra essere scongiurato, si attende il suo rientro oggi a Napoli.