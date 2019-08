Gennaro Tutino, attaccante del Napoli, sta per trasferirsi, come racconta il Corriere dello Sport: "Andrà a Verona, prestito secco, perché il Napoli vuole studiarlo per (almeno) una stagione ancora e lo ha anche detto a Vincenzo Pisacane, che ne cura gli interessi. Si chiuderà oggi o domani, cambia poco, ma ormai è fatta"