Secondo il Corriere dello Sport: "Messo in ghiaccio anche Maksimovic: il centrale serbo, rientrato in Nazionale dopo la parentesi nera dell’era Sarri, è pronto a firmare come il collega fino al 2024. Chiudendo così una vicenda che, sin dalla vigilia della partita della stagione precedente con l’Inter al San Paolo, ha creato non poche problematiche; fino a un malumore mai nascosto da Nikola nel corso del ritiro di Dimaro. L’accordo è definito, non resta che ufficializzare il nuovo matrimonio fino al 2024"