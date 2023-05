Festeggiamenti che sono già iniziati in città, un intero popolo che non vede l'ora arrivi il successo aritmetico per poter invadere ogni angolo ed esultare tutti insieme. Giorno dopo giorno cresce l'entusiasmo e i napoletani vogliono essere vicini alla squadra in un momento così importante. Saranno in 10 mila sostenitori azzurri presenti alla Dacia Arena in occasione di Udinese-Napoli (fischio d'inizio domani 4 maggio ore 20:45), distribuiti tra il settore ospiti e negli altri settori bianconeri.- Nella giornata di ieri c'è stata la decisione di, con tanto di 8 maxischermi (due per ogni settore) tutti insieme. Biglietti in vendita al prezzo di 5€, il cui ricavato andrà gran parte in beneficenza, come annunciato dallo stesso De Laurentiis.- Ci sarà un bagno di folla anche a Fuorigrotta, nonostante la partita si disputerà a Udine. Infatti sono stati polverizzati in poche ore i biglietti messi a disposizione dalla SSC Napoli. Nel pomeriggio di ieri si registravanoSold out in pochissimo tempo, ancora oggi ci sono 30 mila persone in coda che cercano uno spazio per accedere. Disponibili solo alcuni posti in Tribuna per l'opzione "Hospitality" al costo di 100€. La voglia di essere tutti uniti in questo momento storico è evidente,