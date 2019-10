Secondo Il Mattino: "De Laurentiis è rimasto a Roma, rinunciando ancora una volta a seguire in trasferta gli azzurri. I rapporti con Ancelotti sono buonissimi. Il feeling è (quasi) totale, poi è ovvio che questo non significa che i due decideranno di sedersi per prolungare il contratto. Peraltro, a maggio, c'è stata la scoperta dell'opzione annuale che il club può esercitare su Carlo: ma non si arriverà mai e poi mai alla rottura tra Ancelotti e De Laurentiis. I due hanno la stessa visione di calcio. Peraltro quel turnover ossessivo è proprio il frutto di quel patto - non scritto - tra allenatore e società all'inizio dell'era del tecnico di Reggiolo. Ancelotti vuole vincere lo scudetto. E non è solo un proclama il suo: sa che le sue parole sono scolpite nella mente di tutti. De Laurentiis ha solo una perplessità: era convinto che la continuità del progetto avrebbe messo il Napoli in una posizione di leggero vantaggio rispetto a Juve e Inter che invece, cambiando allenatore, hanno dovuto azzerare il lavoro".