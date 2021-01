Lo storico ex presidente del Napoli,ha rilasciato un'intervista nei pressi dellaa Napoli. Un mese fa ci fu l'inaugurazione dopo la ristrutturazione della stazione dedicata alla storia del Calcio Napoli.nella rappresentazione dei personaggi sulle pareti, su tutte quella di Ferlaino, capace di portare a Napoli gli unici due scudetti della storia azzurra. L'errore iniziale è stato corretto, con l'inserimento del murales commentato così dallo stesso Felraino:- "Io assente all'inizio? Non mi hanno voluto, li ho dovuti pregare (ride, ndr)".- "Sono certo e spero che il Napoli vinca. In campo neutro, senza spettatori, il Napoli è in grande forma con Lozano che va fortissimo, non ha un terzino avversario degno di marcarlo veramente. Speriamo bene".