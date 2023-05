Ciro, ex calciatore e vincitore dello Scudetto coldi Diegoha dedicato una lunga lettera all’ex compagno di squadra. Lo ha fatto nello speciale Dazn “Questa la sua lettera.- “Ogni anno il dieci maggio c’è l’usanza, per noi a Napoli di onorare lo scudetto. Ognuno deve fare la creanza, ognuno deve avere ‘stu pensiero.. È sempre qualcosa più di sé stessa, Napoli. Mette la malinconia in un giorno di festa e si fa una risata nei giorni della disperazione. Ti fa credere di essere ‘o paese d’’o sole e poi ti accoglie con la pioggia; la pioggia che cadeva quando segnasti il tuo gol più incredibile alla Juve.Il nostro vecchio campo Paradiso è abbandonato. Sembra una di quelle città fantasma nel vecchio West.Vengono a vedere i set delle serie tv, i posti al sole, il mare fuori. Stasera sono venuti a vedere i tuoi murales e la città dipinta. Vengono per capire l’inspiegabile, il ricordo di un amore che ci parla e non ci passa. Eccola, Diego, la lettera di Napoli per te. Guarda un’ultima volta quaggiù.