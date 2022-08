Nell'ultimo periodo Aurelio De Laurentiis è rimasto un po' in ombra, dietro le quinte. Ci sono state un paio di interviste dove è stato un vero fiume in piena, ma per quanto riguarda la presenza in pubblico si è visto veramente poco, soprattutto al seguito della squadra tra campo ed eventi. Nel primo ritiro di Dimaro, infatti, De Laurentiis non è mai uscito allo scoperto restando quasi tutto il tempo in hotel. Mai successa l'assenza totale in Val di Sole e fino ad oggi è stato lo stesso anche a Castel di Sangro.







ARRIVA ADL - Il Napoli oggi è impegnato nell'ultima amichevole in Abruzzo, contro l'Espanyol. Nei tre precedenti match De Laurentiis non è stato presente neanche sugli spalti, nonostante fosse al seguito della squadra in ritiro. Eccolo arrivare per il fischio d'inizio, prima uscita ufficiale con al suo seguito il presidente FIGC Gabriele Gravina. Il presidente del Napoli si è andato ad accomodare in panchina al fianco di Spalletti e del ds Giuntoli.