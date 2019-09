Secondo La Gazzetta dello Sport: "Se la campagna abbonamenti stenta a decollare, la vendita dei biglietti dovrebbe essere garantita. Le stime parlano di 40 mila presenze per la gara di campionato e di 50 mila per quella di Champions. D’altra parte, pronti via, e il Napoli si ritroverà ad affrontare i campioni in carica del Liverpool, già sconfitti nell’amichevole di fine luglio, a Edimburgo. Il Napoli ha deciso di premiare gli abbonati concedendo loro lo sconto del 25 per cento sull’acquisto dei biglietti per le tre gare di Champions"