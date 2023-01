Eppur si muove. Qualcosa, non di fondamentale per la rosa del Napoli, sta cambiando. Ad esempio il secondo portiere: dopo soli sei mesi, infatti, Salvatore Sirigu è arrivato al momento dell'addio. L'ex Psg e Torino aveva scelto di arrivare da vice Meret la scorsa estate, ma sperava di avere più spazio per potersi mettere in mostra. E va, così, alla Fiorentina. Che, in cambio, girerà Pierluigi Gollini agli azzurri.



ULTIMI DETTAGLI - Diverse le età dei due portieri: classe '87 Sirigu, classe '95 Gollini. Motivo per il quale sono diverse anche le formule di trasferimento: il sardo va in Toscana in prestito secco, l'emiliano in Campania invece in prestito con diritto di riscatto, la stessa formula con cui la Fiorentina l'aveva prelevato dall'Atalanta qualche mese fa. Pronti a ripartire e mettersi subito a disposizione di Italiano e Spalletti, in campo e nello spogliatoio.