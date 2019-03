Il Mattino fa il punto sull'opaca prova di Ounas, Verdi e Diawara. Ounas è sembrato troppo spesso fuori giri. Frutto di una voglia di fare che a tratti è diventa di strafare. Doveva essere lui l'apriscatole della difesa di De Zerbi, si è rivelato l'anello debole della catena di destra.

Storia diversa per Simone Verdi che prima di tutto ha avuto una difficoltà enorme nel trovare una giusta collocazione in campo.

Alla festival delle occasioni mancate, si iscrive di diritto anche Amadou Diawara che con la sua prestazione singhiozzante non sfrutta al meglio la possibilità di insidiare in maniera consistente Fabian Ruiz nel ruolo di regista.