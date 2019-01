Il Napoli ascolta offerte per Allan, parla con il Paris Saint-Germain ma, nel frattempo, si muove per il futuro. Due sono i grandi obiettivi per l'estate, uno il grande sogno. Come scrive la Gazzetta dello Sport, nel mirino del club partenopeo c'è Pablo Fornals, centrocampista del Villarreal, 22enne e già nel giro della nazionale: offerta massima da 30 milioni, senza l'urgenza di chiudere ora, con la speranza di bissare il colpo Fabian Ruiz. Oltre allo spagnolo, si segue sempre Lozano, il messicano del PSV Eindhoven: i contatti con Raiola sono continui, DeLa ci crede e prepara l'assalto per l'estate. Poi c'è il sogno...





SOGNO SILENZIOSO - ... Edinson Cavani. Come specifica la Gazzetta dello Sport, il ritorno a Napoli del Matador del PSG dovrebbe essere un atto d'amore, visto che a livello economico il club partenopeo non si spingerebbe mai alle cifre che l'uruguagio percepisce al Parco dei Principi. Il Napoli lo segue, silenziosamente, sognando il grande ritorno.