"De Laurentiis-Ancelotti, la frattura è scomposta. E non c'è solo il ritiro": molto duro il titolo del Corriere della Sera: secondo il quotidiano, tra patron ed allenatore del Napoli, c'è una crepa nata nella crisi di risultati. Il gruppo non ha gradito il provvedimento ed ha, vanamente, provato a far sentire il proprio dissenso. De Laurentiis ha coccolato pubblicamente il suo tecnico ("E' un signore perbene, non posso imputargli nulla"), ma al di là delle parole di facciata, i fatti dicono che la dolcezza dei primi tempi va man mano affievolendosi.