Napoli-Frosinone: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Frosinone sarà il lunch match della 32esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio domenica alle ore 12:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Due posizioni in classifica tanto diverse, con il Napoli che lotta per un posto in Europa, che possa essere la difficilissima Champions League o l'Europa League (a portata di mano). Il Frosinone, invece, è a caccia di punti per liberarsi della terzultima posizione, avendo davanti a sé Verona, Empoli, Udinese, Lecce e Cagliari a pochissimi punti. Napoli che dovrà ripartire dal secondo tempo di Monza, quando le magie di Politano, Zielinski e Osimhen (a cui si aggiunge il quarto gol di Raspadori) hanno restituito spettacolo ed entusiasmo, ma ora serve continuità fino alla fine. Anche il Frosinone è reduce da un buon risultato, perché ha fermato il Bologna in casa sullo 0-0.

- Calzona dovrà fare i conti con qualche assenza. Perché mancherà certamente Cyril Ngonge, squalificato. Così come Mathias Olivera, alle prese con un infortunio muscolare e ne avrà per 2-3 settimane. Negli ultimi giorni Juan Jesus e Politano hanno portato qualche dubbio riguardo la loro presenza, dato che nella giornata di ieri non si sono allenati in gruppo, mentre oggi l'esterno romano è rientrato parzialmente con i compagni e il difensore brasiliano ha recuperato completamente. Saranno regolarmente della partita. Di Francesco ne ritrova tre, ovvero Lirola (pronto a prendersi una maglia da titolare), Harroui e Gelli. Dovrà fare a meno di Monterisi e Oyono, indisponibili.

- Napoli-Frosinone, calcio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 14 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca di Napoli-Torino su DAZN sarà affidata a Dario Mastroianni col commento tecnico di Fabio Bazzani.

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.(4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco.