Il mercato del Napoli è veramente infiammato. Una vera e propria rivoluzione per gli azzurri, tanti colpi messi a segno fino ad oggi da parte della coppia Giuntoli-De Laurentiis. Giocatori interessanti, di prospettiva e adesso anche di spessore internazionale, perché è in arrivo Tanguy Ndombele, centrocampista di proprietà del Tottenham.



FUMATA BIANCA - C'era già il "sì" da parte del calciatore, mancava solo l'accordo tra le due società. Detto, fatto: Ndombele arriva a Napoli con un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Nessun ostacolo per quanto riguarda l'ingaggio da 8 milioni, con la percentuale più grande che sarà pagata da parte del Tottenham in questa stagione. Adesso il centrocampista è atteso a Villa Stuart: domani effettuerà le visite mediche prima della firma sul contratto per diventare un nuovo calciatore del Napoli.