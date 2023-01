Una giornata storica per il calcio italiano. Per la prima volta, gli ottavi di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese hanno visto in campo una terna arbitrale tutta al femminile. Ma l’arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi (assistenti erano Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti) ha fatto discutere - e non poco - i tifosi sui social, soprattutto per due episodi chiave avvenuti nel primo tempo.



EPISODI - Il Napoli chiede subito un rigore al 24’: Raspadori cade a terra dopo un contatto con Bianchetti, ma il vero episodio che fa protestare gli azzurri capita subito dopo, quando Pickel aggancia Gaetano. Ferrieri Caputi, vicina all’azione, vede tutto e lascia proseguire. Il silent check del Var Marini (Avar Muto) conferma. Al 33’ arriva altro episodio che fa discutere: le proteste sono stavolta della Cremonese, per il gol del pareggio di Juan Jesus. Il motivo? Simeone si appoggia con il braccio su Carnesecchi, che non trova l’intervento. Anche qui è tutto ok per l’arbitro e il Var non fa che confermare (a fine primo tempo, Ferrieri Caputi ha anche ammonito Okereke per proteste). Poche situazioni su cui discutere nella ripresa, mentre suscita qualche dubbio - nei tempi supplementari - il secondo giallo a Sernicola, espulso dopo un fallo su Anguissa.