Episodio a dir poco sconcertante quello che si è verificato a Napoli. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, alcune persone sono entrate all'interno dello Stadio San Paolo dirigendosi all'interno degli spogliatoi, dove hanno rubato il monitor presente in una delle due sale



La SSC Napoli ha sporto immediatamente denuncia. Così è giunta sul posto la polizia per effettuare un sopralluogo. C'è stata sicuramente una falla nel sistema di sicurezza così il Comune dovrà provvedere per potenziare i controlli. Gli autori di questo gesto sono però al momento ignoti. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.