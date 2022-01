Il prossimo anno in casa Napoli potrebbero esserci delle grosse novità. La prima, già affermata, riguarda l'addio di Insigne. Diversi contratti in scadenza e tra questi c'è anche quello di Dries Mertens.



Il suo contratto, come detto, scadrà tra cinque mesi e sul tavolo tra il giocatore e il Napoli ancora non c'è nulla. Resta, dunque, il nodo prolungamento da sciogliere (con l'opzione esercitabile da parte del Napoli), ma nel frattempo da mesi ci sono estimatori per il belga che provengono dalla MLS. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.