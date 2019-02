Oggi al San Paolo arirva la Sampdoria di Quagliarella e Ancelotti rilancia la coppia di centrocampisti titolari Allan-Hamsik. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, entrambi potevano partire a gennaio: il brasiliano al PSG e lo slovacco in Cina, ma non sono arrivate le "offertone" che chiedeva il presidente De Laurentiis. Così sono rimasti a Napoli, ma il loro futuro resta incerto.