Quale futuro per Lorenzo Insigne? L'esterno offensivo del Napoli, per un'offerta adeguata, può partite. Come scrive la Gazzetta dello Sport, un ruolo fondamentale lo avrà l'agente del giocatore, Mino Raiola, ma non solo: anche la moglie Jenny avrà la sua importanza nella scelta futura. Napoli aspetta, Insigne valuta il futuro.