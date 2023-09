La buona prestazione del Dall'Ara non basta, iltorna da Bologna con tante nubi. Il pareggio complica la classifica, gli azzurri sono 7° a 8 punti con Frosinone e Torino, -7 dall'Inter capolista dopo sole cinque giornate. Si aggiunge anche la tensione sempre più evidente di, polemico al cambio dopo aver fallito un rigore che avrebbe potuto significare tre punti. La critica è feroce e al centro del bersaglio c'è sempre- I cambi contro il Bologna, fuori Osimhen e Kvaratskhelia nel finale di gara sullo 0-0 nonostante il buon momento del georgiano, sono l'ultimo episodio di una lunga serie di scelte contestate al tecnico francese, che si sta ancora adattando con difficoltà all'ambiente e allo spogliatoio napoletano. "Se sento la fiducia dei giocatori? Questa domanda va fatta a loro, non a me", la risposta di Garcia a uno degli interrogativi delle ultime ore, se il tecnico abbia perso o meno la presa sullo spogliatoio.: "Non possiamo solo ascoltare una minoranza urlante perché c'è una maggioranza che supporta il Napoli, i giocatori e l'allenatore. Gli uomini veri li vediamo nella difficoltà: vediamo le prossime partite", ha commentato il tecnico. Primi scricchiolii, malo conferma il tweet conciliante che ha fatto seguito al pareggio di Bologna. Tweet che, allo stesso tempo, ha lanciato anche un monito a Garcia e alla squadra: ripartire non è un'opzione, è un must.(Udinese a Maradona, trasferta a Lecce, Real Madrid in casa in Champions League e ancora tra le mura amiche contro la Fiorentina), al punto di iniziare a prendere in considerazione altre vie.- Ma chi potrebbe subentrare a Garcia in caso di clamorosa svolta? La fantasia dei tifosi già corre e un nome su tutti stuzzica l'ambiente: quello di. Il tecnico salentino è ancora libero dopo la brusca rottura con il Tottenham e da tempo sogna il ritorno in Italia, ambizione confermata dagli accostamenti alle sue ex squadre, Juventus e Inter, ma anche a Milan e Roma. Da parte di Conte non ci sono preclusioni e lo stesso tecnico, circa un anno fa, rispondeva così alla domanda del giornalista partenopeo Paolo Esposito: "Ti assicuro che ci andrei a piedi, è una squadra importante e una città bellissima. Io poi sono del sud". Conte il sogno dei tifosi, ma non è l'unico nome di grido offerto dal mercato degli svincolati: