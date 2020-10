Rino Gattuso è a un passo dal rinnovo del contratto col Napoli. A riportarlo è Il Mattino, secondo il quale c'è accordo totale tra le parti: aumento dell'ingaggio a circa 2 milioni all'anno, e durata prolungata per altri due anni fino al 2023. Le penali in caso di rescissione rimangono sul contratto, ma saranno meno pesanti. Tutto questo, come riporta il quotidiano, per accontentare l'allenatore che non voleva sentirsi "prigioniero" di quel contratto.