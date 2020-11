Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, parla a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Rijeka, strigliando i suoi: "Partite facili non ce ne sono, pensavamo di fare una gita, ma non è stato così. Non possiamo approcciare le partite in questo modo, dobbiamo crescere, è un problema che dura dall'anno scorso. Questa squadra da troppi anni ha alti e bassi, è questo il problema. Per 30-35 minuti abbiamo fatto zero e ci siamo fatti sorprendere dalle loro ripartenze. Dobbiamo stare sul pezzo e non prendere le mazzate, oggi ci è andata bene".



SUL SECONDO TEMPO - "Nel secondo tempo siamo stati bravi e non abbiamo sofferto, ma mi piacerebbe vederlo per 90 minuti e non solo a metà. Se mi sono fatto sentire a fine primo tempo? C'è il rischio che qualcuno ci lasci la pelle oppure mi ammali io, comunque non va bene, sono arrabbiato e con l'amaro in bocca. Colpa mia che non sono riuscito ancora ad entrare nella testa dei miei giocatori, bisogna stare sul pezzo per 90-95 minuti".