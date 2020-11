In vista della sfida di domani contro ilper la terza giornata di Europa League ha parlato l'allenatore delQuesto quanto detto in conferenza stampa:- "Aspettiamo Diego al nostro centro sportivo. Vogliamo abbracciarlo presto. Lui è forte, ne ha passate tante in questi anni. Gli mandiamo un grosso in bocca al lupo e lo aspettiamo a Napoli, dove ha scritto la storia".- "Tre anni fa ho perso contro il Rijeka, ora è una squadra molto diversa. Gioca con la difesa a 5 e ci concederà pochissimo spazio. Abbiamo visto la partita contro la Real Sociedad e il Rijeka ha avuto le sue occasioni. Servirà il vero Napoli per vincere la partita".- "Contro l'AZ non siamo stati veloci però abbiamo dominato. Il Sassuolo lo abbiamo costretto ad abbassarsi negli ultimi 30 metri senza concedere un'occasione e creando sette palle gol importanti. Servono delle soluzioni alternative ovviamente, ma siamo sulla strada giusta. Sono contento dei miei giocatori".- "Andiamo verso la stessa direzione di quella vista in Spagna".- "Con il Rijeka non ho un buon ricordo. Quando ci giocai contro ed ero al Milan c'erano tantissimi tifosi, come accaduto contro la Real Sociedad 20 giorni fa. Noi non sottovalutiamo nessuno perché le partite facili non esistono più, infatti emergono risultati strani".- "Ha avuto un infortunio e poi si è ripreso. Contro la Real Sociedad ha avuto un problemino, domani mattina deciderò se giocherà da titolare o uno spezzone di gara".- "Non c'è nessuno fuori, tranne Osimhen che è squalificato".