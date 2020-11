L'emergenza Coronavirus ha cambiato tutto il mondo, compreso quello del calcio. I giocatori sono sottoposti regolarmente a tamponi per cercare di ridurre al minimo le possibilità di contagio. In casa Napoli dall'inizio della stagione sono risultati positivi Zielinski ed Elmas (oltre Petagna che non era ancora entrato a far parte del gruppo squadra). Oltre loro non è emerso alcun caso di positività.



Nella mattinata di ieri sono stati effettuati dei nuovi tamponi ai componenti del gruppo squadra del Napoli. Oggi i risultati: sono tutti negativi al Covid-19.