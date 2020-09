Il Napoli si muove sul mercato. L'allenatore Gattuso ha detto alla società che serve uno sforzo per prendere un centrocampista come Veretout, ma per provare l’assalto al francese della Roma servono soldi che possono arrivare solo dalle cessioni. E così oltre a quello di Milik balla ancora il futuro di Koulibaly (tra Manchester City e Paris Saint-Germain), da cui dipende l’arrivo di Sokratis Papastathopoulos dall'Arsenal.



A centrocampo piace pure l'uruguaiano dell’Inter, Vecino: il club nerazzurro lo valuta 15 milioni di euro, mentre il Napoli non vorrebbe andare oltre i 10 milioni. Altro ostacolo, il più alto probabilmente, è la formula: prestito con obbligo di riscatto, la richiesta da Milano; prestito con diritto, la risposta. Matias ha già dato il suo placet al trasferimento



Dopo i rifiuti di Younes e Ounas, richiesti da Verona e Cagliari, anche Malcuit ha rifiutato una proposta: quella del Parma. Genoa e Crotone insistono per avere Luperto.

Younes potrebbe rimanere per completare la lista degli esterni offensivi, altrimenti al suo posto potrebbe arrivare Deulofeu, in prestito dal Watford retrocesso nella seconda serie inglese.