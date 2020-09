Tra i giocatori in uscita in casa Napoli c'è Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo lo scorso anno ha indossato la maglia numero 9, ma adesso quello stesso numero è già di possesso di Victor Osimhen. Llorente al momento non figura neanche nella lista Serie A del Napoli, dato che l'obiettivo è quello di trovare una nuova destinazione per l'attaccante ex Tottenham.



Il futuro di Llorente potrebbe essere nuovamente in Spagna. L'attaccante potrebbe tornare in Liga con il Siviglia che è interessato a lui, dato che disputerà la Champions e ha bisogno dell'esperienza di un giocatore come lui. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Corriere dello Sport.