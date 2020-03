Laha pubblicato un video tramite il proprio profilo Twitter ufficiale. Il protagonista è l'allenatore azzurro,, che ha un messaggio per tutti:"Ciao, sono mister Gattuso. Volevo fare un saluto a tutti gli italiani, tutti i tifosi del Napoli, del calcio europeo e mondiale.Mi dispiace per tutte le persone che ci hanno lasciato ed è per questo che bisogna rispettare le regole. So che è difficile restare a casa ma serve che facciamo uno sforzo tutti quanti".