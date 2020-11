La Gazzetta dello Sport ha rivelato alcuni dettagli della violenta sfuriata dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso nei confronti di Mario Rui e Faouzi Ghoulam, rei di non essersi allenati con la giusta intensità in vista della partita col Bologna e insofferenti per la scelta del tecnico di puntare su Hysaj. Gattuso ha deciso di convocare i giocatori e mandarli poi in tribuna per dare un segnale al gruppo. Sarebbero volate parole grosse soprattutto col giocatore algerino, assistito come lui dall'agente portoghese Jorge Mendes: "Non mi interessa nulla di Jorge".