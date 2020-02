La Gazzetta dello Sport rilancia le probabili formazioni di Napoli-Barcellona. Davanti ad Ospina ci saranno: Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. In mediana ai lati di Demme, agiranno Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco piena fiducia a Mertens con Callejon e Insigne. Molte assenze per il Barca: Setien sembra orientato a schierare Vidal, Griezmann e Messi in attacco. A centrocampo De Jong, Arthur e Busquets.