Domani allo Stadio Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campo Napoli e Granada per cercare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Gattuso dovrà ancora fronteggiare l'emergenza, questa volta con un Osimhen in meno rispetto alla sfida d'andata.



Ci sarà Mertens, che è rientrato da Anversa dopo i problemi alla caviglia. Il belga deve però ritrovare la condizione migliore dato che non gioca dallo scorso 28 gennaio contro lo Spezia in Coppa Italia. L'allenamento di oggi sarà indicativo per Gattuso ma nel caso in cui non ritenesse pronto Mertens per una maglia da titolare allora ecco l'alternativa: Politano falso nueve con Elmas e Insigne ai suoi lati. Lo riporta il Corriere dello Sport.