Oggi alle 18 scenderanno in campo Napoli e Benevento per la ventiquattresima giornata di Serie A. Nel girone d'andata ad avere la meglio sono stati gli azzurri che hanno rimontato l'1-0 portando a casa tre punti importanti grazie alle reti di Insigne e Petagna. Quest'ultimo non ci sarà, ancora alle prese con l'infortunio, così come Manolas e Lozano. Anche Osimhen non sarà della partita, in seguito al trauma cranico rimediato sette giorni fa contro l'Atalanta.



Gattuso ritrova però Ospina, Demme e Hysaj. Il portiere colombiano ritroverà subito il posto da titolare, mentre per gli altri due ci potrebbe essere spazio a gara in corso per far rifiatare i compagni. Gattuso risistema la difesa schierandola a 4, con Di Lorenzo a destra e Ghoulam sulla fascia opposta, dopo la prova più che convincente contro il Granada. I due centrali saranno Rrahmani e Koulibaly. In mezzo al campo resterà fuori Elmas, con Bakayoko che agirà da vertice basso, Zielinski e Fabián Ruiz a completare il reparto. In attacco la grande novità riguarda la presenza di Dries Mertens, lanciato dal 1', con Insigne e Politano di supporto. Dovrebbe rivedersi un tridente differente dal solito, con il capitano del Napoli che stringerà dentro al campo in fase di possesso in sostegno di Mertens e Politano, dando vita praticamente ad un 4-3-1-2.



NAPOLI (4-3-1-2): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabián Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Insigne; Politano, Mertens. All. Gattuso.