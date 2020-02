Gattuso sta studiando il match tra il Napoli ed il Barcellona, anche dal punto di vista delle scelte da fare nell'arco della partita. In tal senso, il Corriere del Mezzogiorno svela: "Il punto di partenza è la leadership con cui sta cercando di costruire il gruppo senza aver paura di compiere delle scelte anche scomode come quelle su Lozano, che domani potrebbe finire tra gli esclusi in tribuna".