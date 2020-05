Mertens e Callejon hanno scritto la storia del Napoli negli ultimi anni e per entrambi il contratto è in scadenza alla fine di questa stagione. Per quanto riguarda il primo siamo ad un passo dal rinnovo, mentre per il secondo l'addio si avvicina.



Ma secondo il quotidiano spagnolo AS, il rinnovo di Callejon potrebbe comunque arrivare. A quanto pare un ruolo importante potrebbe giocarlo Gattuso, dato che il tecnico calabrese vorrebbe che lo spagnolo restasse a Napoli. Presto quindi ci sarà un confronto tra l'agente del giocatore e il club azzurro, nonostante ci siano Valencia e Siviglia sulle tracce dell'ex Real Madrid.