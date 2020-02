Rino Gattuso ha voluto puntualizzare la situazione di Kalidou Koulibaly, nuovamente escluso col Cagliari. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Kalidou rientra da un infortunio lungo ed è sempre così: succede che ti senti bene alla prima partita, poi fai fatica alle successive. Dobbiamo gestire lui e altri giocatori, abbiamo fatto un piano e sapevo che Koulibaly sarebbe andato in difficoltà già col Lecce. Ma si stava allenando bene e aveva bisogno di giocare in quel caso”.