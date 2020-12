allenatore del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico calabrese:- "Questa squadra è forte tecnicamente e ha toccato con mano da un po' di tempo nelle ultime gestioni che non può permettersi non fare una corsa in più. La qualità non basta, te le fa vincere le partite, ma non tutte. Bisogna giocare sempre insieme, nel bene e nel male".- "Da quando alleno ho fatto 5-6 partite con il 4-2-3-1. Ma non è una questione di modulo, numeri, è che i giocatori forti bisogna farli giocare. Se non ci mettiamo in testa che bisogna fare una corsa in più allora qualcuno deve restare fuori. Secondo me non è un problema di numeri, bisogna tenere botta, non prenderla male quando si fa fatica".- "Bisogna continuare così. L'anno scorso battagliavamo, facevamo di tutto per non prendere gol, bisogna avere questo atteggiamento qua. Però non basta la partita con la Roma, serve continuità".- "Mi aspetto ancora molto di più da lui. Tecnicamente non poso dirgli nulla, ma è il capitano voglio vederlo senza il musone. Non è più un ventiduenne e voglio vedere in lui quel salto di qualità caratteriale. Può migliorare questo aspetto. Tecnicamente per il sacrificio, per come si muove, tecnicamente, è impeccabile. Voglio vederlo meno musone e più allegro. Ma lui sa queste cose".- "Partita difficilissima. Non hanno mai perso in campionato. Se gli dai campo fanno male. Abbiamo grandissimo rispetto e dovremo fare un'ottima partita".- "Da vedere se giocheremo con il 4-2-3-1 o 4-3-3. Con quest'ultimo Elmas è l'unico che può giocare con Fabián Ruiz e Zielinski".- "Mi scoccia tanto aspettare, ma mi scoccia anche vedere il ragazzo non sorridente, arrabbiato. La sta vivendo male. Dobbiamo essere bravi noi a farlo sentire a suo agio. Speriamo guarisca presto".- "Tecnicamente sta sbagliando tanto e da lui non te lo aspetti. Ma si sta dando da fare fisicamente. Per noi è fondamentale per lo spirito, per come affronta le partite. Può e deve fare meglio perché un giocatore del genere ha la colla sui piedi e le occasioni che gli capitano deve sfruttarle meglio".- "Sappiamo che quella di domani sarà una partita importantissima, oggi la squadra si è allenata molto bene".