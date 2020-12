Dopo la grande vittoria di domenica contro la Roma, il Napoli ieri ha avuto una giornata di riposo. Oggi però si riparte, con la squadra che ha svolto la sessione mattutina d'allenamento per preparare la sfida di giovedì in Europa League in casa dell'AZ Alkmaar. Questo il report dell'allenamento:



"La squadra ha iniziato la seduta con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, esercitazioni di passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen".