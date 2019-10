Mino Raiola, agente di Lorenzo Insigne, ha incontrato Carlo Ancelotti e Cristiano Giuntoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, Raiola ha parlato anche del contratto, dopo aver proposto, lo scorso maggio l’allungamento del contratto con adeguamento: "Dinanzi a quella proposta ci fu il no deciso del presidente: d’accordo sul prolungamento, ma avrebbe confermato lo stipendio di 4,5 milioni a stagione. Una presa di posizione che infastidì non poco il capitano il cui rapporto con De Laurentiis e Ancelotti non è mai stato idilliaco. Il presidente non è intenzionato a concedere aumenti, mentre il rendimento di Insigne continua a deludere. Chissà che ieri pomeriggio non si sia discusso anche della possibilità di un’eventuale cessione a fine stagione. L’ultima parola, in ogni modo, spetta sempre a De Laurentiis"