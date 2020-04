Repubblica rivela la gestione di De Laurentiis per la SSC Napoli ai tempi del Covid-19: "La situazione di incertezza, al di là della programmazione certosina del Napoli, sta provocando lo stesso dei danni collaterali nei rapporti tra società e squadra. De Laurentiis ha infatti deciso unilateralmente di mettere in stand by tre questioni delicate, che sono tra l’altro strettamente legate tra di loro. La prima riguarda la sospensione immediata degli stipendi, con il mancato pagamento dell’ultima mensilità a giocatori, dirigenti, staff tecnico e sanitario. Non è corretto parlare di un vero e proprio taglio, nello specifico, dato che servirà un accordo tra le parti per formalizzare la riduzione dei compensi. La trattativa però non è nemmeno cominciata e il presidente per sedersi virtualmente al tavolo sta aspettando di capire se il campionato riprenderà oppure no.

Di qui lo stallo, che sommato alla cassa integrazione già attivata per gli altri dipendenti del club rischia di rendere con il passare dei giorni il dialogo sempre più sofferto. Stesso discorso per gli altri due nodi che restano da sciogliere: lo spinosissimo caso delle multe per l’ammutinamento di novembre — arenatosi nelle secche dell’arbitrato in tribunale — e soprattutto quello relativo ai rinnovi di contratto. In ballo c’è in primis la sorte di Callejòn e Mertens, entrambi in scadenza il 30 giugno. Ma friggono in tanti, da Maksimovic a Fabiàn, da Insigne a Meret, mentre Milik è a un passo dalla rottura col club. De Laurentiis li sta lasciando sulla corda, complice la situazione di emergenza"